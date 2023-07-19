В МВД опровергли падение автомобиля в Средний Царицынский пруд в Москве

Машина с людьми упала в Средний Царицынский пруд на юге Москвы Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Легковой автомобиль с людьми упал в Средний Царицынский пруд на юге Москвы. Об этом сообщает «360», ссылаясь на источник.

По данным источника издания, в результате аварии пострадали несколько человек. К месту происшествия направились городские службы. Однако позднее в разговоре с KP.RU в МВД опровергли падение автомобиля в пруд.

Напомним, несколько дней назад, 15 июля, в Подмосковье произошла авария с участием 16 автомобилей. Как писал сайт KP.RU, грузовик протаранил 15 машин из-за технической неисправности. В результате происшествия пострадали три человека, которых госпитализировали в больницу с телесными повреждения.