Комитет Госдумы не поддержал законопроект о длинных майских выходных Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов в ходе заседания в среду, 19 июля, посоветовал депутатами отклонить проект закона о длинных выходных в мае за счет сокращения новогодних праздников.

Напомним, в апреле этого года депутаты фракции «Новые люди» внесли законопроект с предложением отдыхать с 1 по 9 мая, однако урезать январские праздники. Проект закона предусматривает изменения в Трудовой кодекс РФ.

Вице-спикер палаты парламента Владислав Даванков тогда уточнил, что российские регионы на данный момент могут устанавливать дополнительные выходные в период майских праздников, но «этой возможностью не пользуются».

Комиссия правительства по законопроектной деятельности такую инициативу не поддержала, отметив, что на данный момент нерабочие праздничные дни установлены при учете интересов россиян, а также мнения профсоюзов и объединений работодателей.

Как отметили депутаты, в предложенном проекте не учитывается, что установленные нерабочие праздничные дни в январе совпадают с периодом новогодних каникул у школьников.