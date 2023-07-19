Умер Роберт Либерман, режиссер сериалов "Декстер" и "Секретные материалы"

Умер режиссер сериала "Секретные материалы" Роберт Либерман Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ушел из жизни Роберт Либерман, американский режиссер популярных детективных сериалов "Декстер" и "Секретные материалы". О кончине 75-летнего режиссера сообщил Hollywood reporter.

Либерман скончался еще 1 июля в Лос-Анджелесе после продолжительной борьбы с раком. Его сын Ник сообщил об утрате только сейчас.

Напомним, Роберт Либерман срежиссировал некоторые эпизоды сериалов "Декстер", "Секретные материалы", "Мыслить как преступник" и "Мертвая зона". Свой след в кино он оставил в таких фильмах, как "Огонь в небе", "Все, что я хочу над рождество" и "Столик на двоих".

Также Либерман работал в рекламной сфере. Он курировал телевизионные ролики для компаний McDonald's, Hallmark и Oreo, сотрудничал с экс-президентом США Биллом Клинтоном, актерами Энн Хэтэуэй и Кенаном Томпсоном, а также с американским баскетболистом Майклом Джорданом.