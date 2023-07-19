Нутрициолог Кораблева: любовь к сладкому укореняется у детей с 6 лет. Фото с сайта: здоровое-питание. рф

Привычка есть сладкое живет у большинства людей с самого раннего возраста. Отказаться от нее очень непросто, потому что сладкий вкус дает ощущение гармонии и счастья, но при этом приводит к диабету второго типа. А у детей подрывает иммунитет.

О том, как побороть тягу к сладкому у ребенка, «Газете.Ru» рассказала нутрициолог Дарья Кораблева. В этом вопросе нужно учитывать возрастные особенности человека и говорить на понятном и правильном языке.

Нужно сокращать объемы сладостей и выпечки, говоря о том, что они приводят к интоксикации организма и ухудшают самочувствие. А вот акцентировать внимание на весе и красоте не стоит, иначе у ребенка в подсознании появится одержимость пристально следить за весом.

- Проводите совместный досуг не связанный с едой, потому что как дети, так и взрослые, часто обращаются к сладостям из-за скуки или нехватки эмоций, - говорит эксперт.

Для детей будет актуально правило 60/30/10. Согласно ему 60% приходится на любимый продукт, 30% на тот, который может есть, а может отказаться, а 10% на новый. Это правило поможет качественно и спокойно изменить рацион ребенка, любые радикальные и резкие решения будут не в пользу родителей.

В 1–3 года у детей почти нет зависимости от еды, так что количество сахара нужно минимизировать вовсе и не скрашивать истерики конфетами.

От 3 до 5 лет уже есть пищевые привычки. Детям этого возраста необходимо помочь избежать зацикленности на сладостях: вводить семейные правила питания, объяснять разницу между переработанной едой и цельной, показывать, что все члены семьи едят то же самое вместе.

В этом возрасте дети хотят быть похожи на взрослых и будут подражать. Так что правильные пищевые привычки должны быть у всей семьи.

А вот с 6 до 11 лет человек уже имеет укоренившиеся привычки. Со школьниками нужно разговаривать с позиции превращения еды в силу и энергию.

- Родитель дает выбор, что и где ест ребенок, в то время как ребенок решает, сколько есть и есть ли вообще. Если на обеденном столе будет выбор из овощей и фруктов, ребенок выберет из них, но если на столе будут лежать еще и конфеты, исход будет очевиден, - отметила эксперт.

Тем временем, детский эндокринолог Анастасия Тараско порекомендовала родителям сократить количества сахара в рационе у детей. Эксперт советует заменить привычные сладости фруктами и ягодами, передает телеканал "360".

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