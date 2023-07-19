Сальдо сообщил об уничтожении крупнейшего топливного склада ВСУ около села Львово

Фото: Telegram-канал Владимира Сальдо

Российские военные уничтожили крупнейший склад Вооруженных сил Украины (ВСУ), на котором хранились горюче-смазочные материалы. Об этом заявил временно исполняющих обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

Топливный склад располагался около села Львово в подконтрольном Украине Бериславском муниципальном округе в Херсонской области.

"Это был крупнейший армейский склад, который питал горючим все войска врага на правобережье Днепра. Теперь противнику нечем будет заправлять свой транспорт", - написал Сальдо.

Врио главы Херсонской области отметил, что уничтожение вражеской инфраструктуры является важнейшей задачей, и она успешно выполняется. Он также подчеркнул, что российские военные не позволят киевскому режиму накопить вооружения и материалы, которые несут потенциальную угрозу.