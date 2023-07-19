Росгвардии дали право иметь на вооружении тяжелую технику Фото: Ксения Высотина

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о праве Росгвардии иметь на вооружении тяжелую военную технику.

Согласно документу, в Федеральный закон (ФЗ) «О войсках национальной гвардии» будут внесены поправки, меняющие термин «оружие» на термин «вооружение», под которым понимается совокупность оружия и технических средств его применения. Термин «боевая техника» заменят на термин «военная техника» – под ним подразумеваются технические средства оснащения войск для боевой и повседневной деятельности.

В Госдуме уточнили, что сотрудники Росгвардии смогут применять боевую технику для освобождения заложников, защиты граждан, должностных лиц и военнослужащих, обеспечения безопасности при массовых беспорядках и чрезвычайных ситуациях. Кроме того, тяжелая военная техника может использоваться ими для остановки транспортных средств, пресечения деятельности незаконных вооруженных формирований и пресечения движения воздушных беспилотников.