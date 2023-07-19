Верховный суд поддержал россиянина, купившего вещи в ЦУМ в 846 раз дешевле

Верховный суд РФ поддержал россиянина, купившего вещи в ЦУМ в 846 раз дешевле Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Верховный суд России вступился за жителя Волгограда, купившего на сайте ЦУМ люксовые вещи в 846 раз дешевле реальной стоимости из-за программного сбоя.

“Фиксация цены происходит в момент заключения договора между покупателем и интернет-магазином, который определяется моментом оформления заказа с присвоением ему номера, который позволяет потребителю получить информацию о заключенном договоре розничной купли-продажи и его условиях”, — следует из заключения Верховного суда.

В суде отметили, что по законам Российской Федерации в одностороннем порядке продавец не имеет права изменять цену заказа после его заключения, а цена на сайте является публичной офертой, поэтому после оплаты продавец обязан передать покупателю заказ.

Сайт KP.RU рассказывал, что эта история началась еще в июле 2021 года – тогда волгоградец зашел в мобильное приложение столичного ЦУМа и обнаружил очень дорогие вещи по невероятно привлекательной цене.

Мужчина оперативно собрал в корзину 19 товаров на сумму в 2787 рублей – люксовые вещи из-за сбоя в программе стоили от 19 до 129 рублей.

Однако, после оплаты и получения подтверждения от магазина, продавец вернул мужчине деньги и заявил о невозможности отправки заказа. Покупатель возмутился и обратился в суд, на котором представитель ЦУМ ссылался на программный сбой и суды трех инстанций выступил в защиту продавца, однако Верховный суд отменил это решение.