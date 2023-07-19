Гладков: российские системы ПВО сбили украинский беспилотник под Валуйками Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что 19 июля 2023 года системы ПВО российской армии успешно сбили украинский беспилотник, направлявшийся в сторону города Валуйки. Об этом чиновник сообщил в своих социальных сетях.

«В Валуйском городском округе сработала наша система ПВО. Сбит БПЛА на подлете к городу», - написал глава региона.

Гладков отметил, что последствия на земле уточняются, оперативные службы Белгородской области уже работают на месте происшествия.

Ранее KP.RU сообщил, что 17 июля 2023 года сразу 17 населённых пунктов Белгородской области оказались под обстрелом ВСУ. Украинские неонацисты били миномётами и беспилотниками по жилым домам, объектам гражданской инфраструктуры, но обошлось без погибших и пострадавших.