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НовостиНаука19 июля 2023 15:34

В МГМУ им.Сеченова нашли способ точной диагностики рака без операции

Также новый способ диагностики позволяет определить доброкачественность или злокачественность опухоли
Роман ПОЛОСИКОВ
В МГМУ им.Сеченова нашли способ точной диагностики рака без операции

В МГМУ им.Сеченова нашли способ точной диагностики рака без операции

Фото: Артем КИЛЬКИН

Ученые из МГМУ им. Сеченова начали применять «цифровую биопсию» — способ безоперационного анализа, который может определить тип онкологического заболевания, а также его злокачественность или доброкачественность. Об этом рассказал «Газете.Ru» доктор медицинских наук Евгений Сирота.

Также стало известно и о другом прорыве в сфере лечения онкологических заболеваний. На сайте телеканала 360 рассказали, что ученые из Дальневосточного федерального университета и ТГМУ разработали новый материал из скелета морского ежа, который будет применяться для лечения рака.

Помимо этого ученым из Минздрава совместно с коллегами из Сеченовского Университета удалось сделать уникальное изобретение, которое поможет возвращать здоровье щитовидной железе.

Это станет возможным благодаря реплике органов эндокринной системы, которая не имеет аналогов во всем мире. Об этом рассказали «Известия».