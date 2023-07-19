Политолог объяснил заявления об усталости мира от конфликта на Украине Фото: REUTERS

Усталость от конфликта на Украине наблюдается со всех сторон. Свидетельство этому — недавнее заявление президент Бразилии Луиса Инасиу Лула да Силвы о мировой усталость от кризиса. Такой вывод сделал политолог Станислав Бышок в беседе с «Лентой.ру».

При этом он добавил, что страны, которые говорят об усталости, попросту не хотят подключаться к конфликту на Украине.

Это далеко не первый разговор об усталости Запада. Так, например, военный обозреватель Шон Белл тоже рассказал, что именно по этой причине все чаще стали всплывать закулисные мнения и недовольства. Его слова опубликовали на портале RT.

На Западе устали и от самого президента Украины Владимира Зеленского, который стал довольно агрессивно высказываться в сторону своих же партнеров. К такому выводу пришел сенатор Сергей Цеков, слова которого привели на портале Life.ru. Он считает, что вскоре Зеленский будет жить за пределами Украины и искать страну, которая его примет.