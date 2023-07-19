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НовостиПолитика19 июля 2023 16:37

Политолог объяснил заявления политиков об усталости мира от конфликта на Украине

Политолог Бышок: усталость от конфликта на Украине есть со всех сторон
Роман ПОЛОСИКОВ
Политолог объяснил заявления об усталости мира от конфликта на Украине

Политолог объяснил заявления об усталости мира от конфликта на Украине

Фото: REUTERS

Усталость от конфликта на Украине наблюдается со всех сторон. Свидетельство этому — недавнее заявление президент Бразилии Луиса Инасиу Лула да Силвы о мировой усталость от кризиса. Такой вывод сделал политолог Станислав Бышок в беседе с «Лентой.ру».

При этом он добавил, что страны, которые говорят об усталости, попросту не хотят подключаться к конфликту на Украине.

Это далеко не первый разговор об усталости Запада. Так, например, военный обозреватель Шон Белл тоже рассказал, что именно по этой причине все чаще стали всплывать закулисные мнения и недовольства. Его слова опубликовали на портале RT.

На Западе устали и от самого президента Украины Владимира Зеленского, который стал довольно агрессивно высказываться в сторону своих же партнеров. К такому выводу пришел сенатор Сергей Цеков, слова которого привели на портале Life.ru. Он считает, что вскоре Зеленский будет жить за пределами Украины и искать страну, которая его примет.