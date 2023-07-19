Зоозащитник Даллакян поддержал ужесточение штрафов за выгул собак без намордника Фото: "КП" Архив

В России вводят штрафы за выгул животных без намордников в общественных местах. Критика данному законопроекту звучит регулярно, но высока вероятность, что законопроект будет поддержан.

Нарушителям будет грозить штраф до трех тысяч рублей. Эксперты полагают, что подобная мера повысит соблюдение требований к содержанию домашних животных и будет эффективна.

Член центрального штаба «Народного фронта» зоозащитник Карен Даллакян отметил, что штрафы за выгул потенциально опасных питомцев без сомнения нужны.

- К таким животным можно отнести фактически все служебные породы и тех, кто в холке больше среднего размера, - говорит эксперт «Ридусу».

В настоящий момент, отметил он, многие нормы и правила не работают, так как не хватает подзаконных актов об ответственном обращении с животными.

- По статистике, в основном на людей нападают, кусают их именно собаки, у которых есть хозяева, с бродячими меньше таких происшествий, - говорит эксперт.

Учитывая тот факт, что владельцы питомцев часто игнорируют правила, он выступает за ужесточение требований. Нововведения повысят штрафы, порядка станет больше.