Иммунолог Крючков: на боррелиоз после укуса клеща укажет слабость и температура Фото: Мария ЛЕНЦ

Летом увеличивается число пострадавших, укушенных клещами. В Подмосковье количество заражений болезнью Лайма (боррелиозом) выросло сразу втрое, но реальные цифры могут быть выше.

Иммунолог Николай Крючков рассказал, как выявить у себя признаки боррелиоза.

Много случаев уходит в хроническое состояние. Перейдя в хроническое состояние, болезнь может напоминать аутоиммунные недуги, поражения черепно-мозговых нервов или оболочек головного мозга.

Чаще всего клещи присасываются в области груди, шеи, подмышечных впадин, паховых складок. А детей чаще всего кусают за волосистую часть головы.

Кровососа стоит сдать на анализ, но если такой возможности нет, то стоит внимательно следить за реакцией организма. Первые симптомы боррелиоза могут появиться уже через две недели, а в редких случаях инкубационный период затягивается на месяц. Характерным симптомом является кольцевидная эритема в месте укуса.

На ранних этапах болезнь выдаст высокая температура. К ней может добавиться повышенная утомляемость, боли в костях и суставах, боли в мышцах. Вслед за этим развивается поражение нервной системы, сердца и суставов.

- Страдают коленные, плечевые, локтевые и голеностопные суставы, - говорит врач "Ридусу".

Важно не пропустить эти симптомы и вовремя обратиться к врачу. Боррелиоз лечится антибиотиками, если начать лечение рано, то можно избежать хронической стадии. На лечение болезни Лайма уходит до месяца.