Участник лотереи Powerball в США выиграл свыше миллиарда долларов

Участник лотереи Powerball в США сорвал джекпот на миллиард долларов Фото: REUTERS

Участник лотереи Powerball, которая проходит в 45 штатах США, сорвал джекпот на 1,08 миллиарда долларов. Об этом в четверг, 20 июля, сообщается на официальном сайте лотереи.

«Один билет, проданный в Калифорнии…, выиграл джекпот в размере 1,08 миллиарда долларов», - сказано в сообщении, опубликованном на официальном сайте.

Как передает компания, выигрыш стал третьим по величине за всю историю существования лотереи Powerball, а также шестым - среди всех выигрышных лотерейных билетов в стране.

Обладатель этого билета получил шанс единовременной выплаты в размере 558,1 миллиона долларов. Или же он может разбить приз на тридцать выплат каждый год.

Напомним, ранее произошла трагедия с 46-летним уроженцем Чикаго Уружем Ханом, который выиграл миллион долларов. Через день после выплаты ему выигрыша он был найден мертвым. Мужчину отправили цианидом.