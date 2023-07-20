Стало известно, почему актер Джо Манганьелло разводится с Софией Вергарой Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Недавно американский актер, известный по ролям Флэша Томпсона в трилогии фильмов «Человек-паук» и Альсида Герво в телесериале «Настоящая кровь», Джо Манганьелло решил развестись с артисткой Софией Вергарой. Издание TMZ сообщает, что в документах на развод актер в качестве причины расставания указал непримиримые разногласия с супругой.

Также из документов, поданных в суд, стало известно, что у Манганьелло и Вергары есть брачный контракт. По нему актеры сохранят свои собственные активы, которые появились у них во время брака. Издание также напомнило, что у супругов нет детей, поэтому, скорее всего, развод будет быстрым и легким.

Ранее стало известно, что Джо Манганьелло и София Вергара, которые прожили в браке семь лет, подали заявление на развод.

Сайт KP.RU недавно писал, что известный блогер Мария Погребняк потребовала развода с бывшим футболистом сборной России Павлом Погребняком через суд. В своем иске Мария Шаталова (в девичестве) просит оставить трех детей с ней и решить вопрос с алиментами. При этом делить имущество супруги не собираются.