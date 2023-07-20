Риэлтор Барсуков: в России пора реформировать семейную ипотеку Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Эксперт рынка недвижимости, член гильдии риелторов Москвы Константин Барсуков предложил изменить систему выдачи семейной ипотеки. Он уверен, что законодателям стоит рассмотреть идею дифференциации размера ставки по ипотеке в зависимости от количества детей в семье. Это станет стимулом повышения рождаемости.

Например, если в семье двое детей, то процентная ставка будет 5%, а при рождении третьего ребенка - снизится до 4%, с появлением четвертого - еще минут 2%, а в случае рождения пятого ребенка, государство погасит ипотечный кредит полностью.

Распространить льготную ипотеку стоит не только на новостройки, но и на вторичное жилье. Таким образом, семьи, которые не имеют возможности купить новое жилье, смогут переехать сейчас, воспользовавшись вторичным рынком недвижимости.

- Нужно сделать программу адресной и уточнить, на кого она распространяется. Программа семейной ипотеки в сегодняшнем виде не коррелирует с увеличением рождаемости, - говорит эксперт Lenta.ru.

Константин Барсуков отметил, что в текущий момент программа семейной ипотеки не связана с повышением рождаемости.

За год выдача семейной ипотеки в России увеличилась почти на четверть в денежном выражении, а сама программа стала самой популярной у граждан среди других льготных инициатив. Об этом RT рассказали в компании «ДОМ.РФ».

Льготную и семейную ипотеку на вторичное жилье могут ввести по запросу регионов в городах, где нет новостроек. Такой вариант разработали члены комитета ГД по строительству и ЖКХ, сообщает газета "Известия".

В Центробанке рассматривают лизинг жилья в качестве альтернативы ипотеке. Это вариант, как отмечается, подойдет тем, у кого нет возможности внести первоначальный взнос, сообщаете телеканал "360".