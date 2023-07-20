СК: мужчина устроил взрыв газа в Ступино в 2022 году, чтобы убить жену и детей Фото: Олег ЗОЛОТО

Подмосковные следователи выяснили, что жилец пятиэтажки в Ступино устроил взрыв газа в доме в 2022 году для того, чтобы убить жену и детей. Об этом в четверг, 20 июля, сообщило главное управление СК по региону, напомнив, что из-за его действий погибли шесть человек.

По версии следствия, житель Ступино после ссоры с женой, находясь при этом в алкогольном и наркотическом опьянении, использовал газовые конфорки и поджег газ зажигалкой. Такие действия вызвали взрыв.

Мужчину обвинили в убийстве, совершенном общеопасным способом, а также он был обвинен в причинении крупного ущерба, который повлек тяжкие последствия.

Жертвами взрыва стали шесть человек, в том числе жена и двое детей обвиняемого. В Следственном комитете также сообщают, что ущерб, причиненный собственникам квартир, оценивается в 588 млн рублей.