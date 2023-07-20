Мошенники научились воровать данные о местонахождении людей Фото: Евгения ГУСЕВА

Мошенники научились воровать данные о месте положении людей. Игорь Бедеров, руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter рассказал, что злоумышленникам передают информацию специальные ссылки.

Они воруют геолокационные данные и тайно делают фотографии и аудиозаписи с смартфона. При активации такой "следящей" ссылки жертва перенаправляется на веб-ресурс с скриптами, которые собирают информацию о местоположении с устройства. Эта информация может включать координаты GPS, данные о ближайших точках доступа, IP-адрес и многое другое.

Создание таких следящих ссылок, по словам Бедерова, осуществляется с помощью специальных сервисов-геологеров, таких как Seeker, Trape, TrackUrl и другие.

Некоторые геологеры имеют функциональность, которая позволяет скрыто активировать камеру или микрофоны устройства. Полученные файлы через такие ссылки отправляются на сервера, доступ к которым есть у злоумышленников. Обычно пользователь получает эти ссылки в виде фишинговых сайтов, настроенных на интересы жертвы, сообщает "Газета.ru".

Поэтому лучшая защита от подобной слежки – это не переходить и не активировать сомнительные ссылки.

Кстати, не только злоумышленники пользуются такими сервисами. По словам эксперта, ими могут пользоваться также представители силовых ведомств, частные детективы, ревнивые супруги и другие.

Самой частой причиной утечки данных становится беззаботность владельца смартфона. Человек бездумно переходит по незнакомым ссылкам, многие из которых заражены вредноносными программами. В результате мошенники получают доступ к чужой личной информации, а дальше распоряжаются ее по своему усмотрению, передает телеканал "360".

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