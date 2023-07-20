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НовостиЗвезды20 июля 2023 11:44

51-летняя звезда «Реальных пацанов» Марина Федункив вновь вышла замуж

Артистка показала в соцсетях свадебное платье
Елизавета КУЗНЕЦОВА
51-летняя звезда «Реальных пацанов» вновь вышла замуж

51-летняя звезда «Реальных пацанов» вновь вышла замуж

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Звезда «Реальных пацанов» Марина Федункив заинтриговала своих подписчиков в соцсетях последним видеороликом, в котором 51-летняя находится в свадебном платье.

Комедийная актриса заявила, что два года назад сыграла свадьбу с итальянцем Стефано Маджи, а теперь ей снова нужно будет стать женой. Пользователи соцсетей оставили ей множество вопросов, однако ответов пока не получили.

«Дорогие друзья, опять выхожу замуж. Два года еще не прошло, и вот опять. Напишите, пожалуйста, в комментариях, у кого такая же побочка после ковида и что вы делаете. Может, какой-то подорожник или что-то посоветуйте уже», - заявила артистка в своем видео.

Федункив любит разыгрывать, поэтому многие посчитали ее ролик шуточным, а кто-то объяснили образ актрисы съемками в каком-нибудь новом проекте