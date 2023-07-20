Девушка умерла на приеме у косметолога на дому в Махачкале Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жительница Махачкалы умерла во время косметологической процедуры на дому после введения обезболивающего препарата. Об этом в четверг, 20 июля, заявили в пресс-службе управления СК РФ по Дагестану.

Как передает ведомство, все произошло минувшим вечером, 19 июля, когда 22-летняя девушка была у своей знакомой, которая проводит косметологические процедуры на дому.

«После введения обезболивающего препарата скончалась на месте», - сказано в заявлении следствия, которое теперь выясняет обстоятельства произошедшего.

На данный момент была назначена судебно-медицинская экспертиза.

Напомним, ранее 27-летняя жительницы Уфы Элина Бабичева погибла после посещения косметолога в Москве. Как писал сайт KP.RU, по словам родственников погибшей, проводившая процедуры косметолог сразу после смерти пациентки прикинулась обычным массажистом.