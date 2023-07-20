ГД приняла закон об обязательном участии школьников в общественно-полезном труде

Госдума приняла закон об обязательном привлечении школьников к общественно полезному труду Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Государственная дума Российской Федерации приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект, согласно которому школьников обязуют участвовать в общественно-полезном труде, предусмотренном образовательной программой в учебных заведениях.

Нововведения затронут закон "Об образовании в РФ". Из законопроекта будет исключена норма, согласно которой школьники не могли привлекаться к труду без согласия их родителей.

Под трудовым воспитанием учащихся подразумевается высадка деревьев или растений на территории возле учебного заведения, участие в оформлении класса или школы в рамках подготовки к различным мероприятиям, а также различная помощь в библиотеке или других школьных отделениях.

По словам председателя комитета по просвещению Ольги Казаковой, участие в общественно-полезном труде позволит воспитать в детях чувство причастности к единому делу, выработать единую жизненную позицию и развить ориентир в социальном обществе.

Ранее Госдума также одобрила законопроект о возвращении в школы серебряных медалей за две отметки "хорошо" по итогам учебного года.