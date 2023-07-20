Не узнали поклонники: Лариса Долина изменилась до неузнаваемости на новом видео

Ларису Долину не узнали собственные поклонники Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Народную артистку России Ларису Долину не узнали собственные поклонники. Всё из-за одного видео, на котором знаменитая исполнительница не похожа на саму себя.

Эстрадная певица опубликовала в соцсетях видео в домашней обстановке. 67-летняя Долина позировала в очках и с выпрямленными волосами. Поклонников певицы смутило лицо певицы, на котором не было ни одной морщинки. Они также подметили изменения в подбородке, который стал якобы "более угловатым". Всё это навело подписчиков на мысль о пластической операции Долиной.

"Ого, Долина легла под нож пластического хирурга?"; "Пошла по стопам Леонтьева и Пугачевой? Главное, чтобы глазки закрывались", - написали фанаты в комментариях.

Однако на самом деле эффект омоложения был достигнут не в кабинете пластического хирурга, а при помощи специального фильтра, скрывающего недостатки и возрастные изменения.

Ранее KP.RU сообщил о выступлении Ларисы Долиной на фестивале "Дементьев-Фест" в Твери наряду с другими звездами российской эстрады.