Стала известна цель совместных военных учений России и Китая

Политолог Коньков: Россия и Китай проводят учения из-за нестабильности в регионе Фото: Игорь ОРЕХОВ

Россия и Китай имеют потребность в совместных военных учениях для укрепления двустороннего сотрудничества. Такое заявление сделал политолог Александр Коньков в беседе с «Лентой.ру».

— Между Россией и Китаем совершенствуются различные направления взаимодействия. Военное направление особенно активизировалось после недавнего визита в Москву министра обороны КНР, — подчеркнул эксперт.

Стоит напомнить, что 18 июля из Владивостока вышли боевые корабли Тихоокеанского флота для участия в российско-китайских учениях. На сайте Пятого канала также рассказали, что несколько дней назад из порта Циндао вышли четыре боевых корабля и одно судно обеспечения китайской армии.

На портале RT рассказали, что совместные военно-морские учения России и Китая «Север. Взаимодействие — 2023» стартовали в Японском море 20 июля. В соответствии с планом они продлятся до 23 июля.