Россиянам рассказали о ссылках в интернете, которые крадут данные их местоположения Фото: Shutterstock

Злоумышленники начали использовать специальные ссылки, которые в случае перехода по ним могут украсть со смартфона геолокационные данные. Помимо этого они позволяют удаленно делать фотографии и аудиозаписи. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» IT-эксперт Игорь Бедеров.

Также на портале Life.ru рассказали о пяти новых ловушках мошенников, которые используются в популярных мессенджерах. Одна из таких уловок — заманчивое предложение, которое присылают якобы «по ошибке». Помимо этого людей заманивают «подарками», сообщениями о ложных покупках и кодами доступа, которые приходят якобы для подтверждения права владения устройством.

Однако далеко не только такие простые схемы сейчас есть в распоряжении злоумышленников. Мошенники также предлагают людям в мессенджерах установить приложение банка, которое по факту является фишинговым, но хорошо замаскировано под реальный банковский софт. О такой продвинутой схеме рассказали на сайте телеканала 360.