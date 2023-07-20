Врач рассказала о причинах развития неправильного прикуса у ребенка Фото: Олег ЗОЛОТО

Неправильный прикус у детей может развиваться по ряду причин. Одна из них — вредные привычки, такие как сосание пальца или же частое использование пустышек. Об этом рассказала стоматолог Асмик Григорян в беседе с «Газетой.Ru».

Она также рассказала, что неправильный прикус может безусловно быть и генетической предрасположенностью, однако это точно необходимо исправлять, чтобы в дальнейшем у ребенка не было проблем с зубами.

Так например одним их последствий неправильного прикуса может быть кариес, поскольку в случае неправильного положения зубов, сложнее за ними ухаживать должным образом. Об этом рассказала стоматолог Надежда Патлатая, слова которой привели на сайте Пятого канала.

В целом же кариес чаще всего возникает именно из-за неправильного ухода за ротовой полостью и различных инфекций. При этом кариес действительно может появляться из-за генетической предрасположенности. Об этом рассказали на сайте телеканала 360.