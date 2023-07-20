Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗдоровье20 июля 2023 17:47

Врач рассказала о причинах развития неправильного прикуса у ребенка

Стоматолог Григорян: пустышки приводят к развитию неправильного прикуса у детей
Роман ПОЛОСИКОВ
Врач рассказала о причинах развития неправильного прикуса у ребенка

Врач рассказала о причинах развития неправильного прикуса у ребенка

Фото: Олег ЗОЛОТО

Неправильный прикус у детей может развиваться по ряду причин. Одна из них — вредные привычки, такие как сосание пальца или же частое использование пустышек. Об этом рассказала стоматолог Асмик Григорян в беседе с «Газетой.Ru».

Она также рассказала, что неправильный прикус может безусловно быть и генетической предрасположенностью, однако это точно необходимо исправлять, чтобы в дальнейшем у ребенка не было проблем с зубами.

Так например одним их последствий неправильного прикуса может быть кариес, поскольку в случае неправильного положения зубов, сложнее за ними ухаживать должным образом. Об этом рассказала стоматолог Надежда Патлатая, слова которой привели на сайте Пятого канала.

В целом же кариес чаще всего возникает именно из-за неправильного ухода за ротовой полостью и различных инфекций. При этом кариес действительно может появляться из-за генетической предрасположенности. Об этом рассказали на сайте телеканала 360.