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НовостиПолитика20 июля 2023 18:19

Путин дал гудок отправке первой линии сжижения газа для «Арктик СПГ – 2»

Предприятие расположено на Гыданском полуострове в Ямало-Ненецком авторномном округе
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Путин дал гудок отправке первой линии сжижения газа для «Арктик СПГ – 2»

Путин дал гудок отправке первой линии сжижения газа для «Арктик СПГ – 2»

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин в четверг, 20 июля, дал старт отправке по Северному морскому пути первой технологической линии сжижения газа на основаниях гравитационного типа для завода «Арктик СПГ – 2».

В ходе рабочего визита в Мурманск глава государства побывал на объекте компании «Новатэк» на берегу Кольского залива. Там Путин ознакомился с процессом производства металлических конструкций и со строительством технологической линии сжижения природного газа. После этого президент дал гудок, символизирующий старт отправки первой линии сжижения газа на предприятие «Арктик СПГ – 2» на Гыданском полуострове.

Напомним, завод «Арктик СПГ – 2» является вторым проектом «Новатэка» по производству сжиженного газа. Он предусматривает строительство трех линий по производству СПГ мощностью 6,6 миллиона тонн в год каждая. Предприятие берет ресурсы с Утреннего месторождения на полуострове Гыдан, что в Ямало-Ненецком авторномном округе.