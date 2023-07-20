Риэлтор: В России в среднем ремонт в квартире стоит 3 млн рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Риелтор и эксперт по недвижимости Наталья Перескокова отметила, что стоимость капитального ремонта квартиры в России варьируется от трех до пяти миллионов рублей. Длительность такого ремонта составляет от шести месяцев до одного года. Если речь идет о квартире площадью 100 квадратных метров, стоимость ремонта составит от 60 до 100 тысяч рублей за квадратный метр. В случае двухкомнатной квартиры площадью 60 квадратных метров, ремонт обойдется в три-пять миллионов рублей.

- Если говорить о капитальном ремонте в среднем, он длится от шести месяцев до года. Косметический ремонт — от трех до шести месяцев, - сказала Перескокова Lenta.ru.

Cократить время проведения ремонта могут компетентность строительной бригады и наличие дизайнера.

Ранее эксперты рассказали, как россиян обманывают при ремонте бытовой техники. Счета увеличиваются в разы, а поломка так и не устраняется до конца, передает Пятый канал.

А правительство поддержало законопроект о повышении штрафов за недопуск газовщиков в квартиры — жильцов обяжут платить от пяти до 10 тысяч рублей, передает телеканал "360".

Сейчас штрафы для граждан за это составляют от 1 до 2 тыс. рублей. Их предлагается увеличить до 5–10 тыс. Для должностных лиц максимальная санкция возрастет до 100 тыс. рублей, для юрлиц — до 500 тыс., сообщает газета "Известия".