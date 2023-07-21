Умер актер Вячеслав Голубков

Кадр из фильма "Республика ШКИД" 1966 год

Известный актер Вячеслав Голубков скончался в Санкт-Петербурге в возрасте 74 лет, сообщил Новомосковcкий театр драмы на странице во "ВКонтакте".

"Выражаем глубокие соболезнования родным и близким, коллегам и почитателям артиста, всем, кто его помнил и знал. Светлая память!" — говорится в опубликованном некрологе.

Церемония прощания с актером состоится в городе Санкт-Петербурге.

Вячеслав Голубков

Вячеслав Голубков родился в 1949 году и уже в школьные годы проявил свой интерес к актерскому искусству, посещая драматический кружок. Находясь в 9-м классе, ему выпала уникальная возможность сняться в фильме режиссера Геннадия Полоки "Республика ШКИД" в роли "Японца", прошедший отбор на эту роль.

С начала 1977 года и до 2018 года Вячеслав Голубков активно работал в Новомосковском драматическом театре, где исполнил более 100 ролей в пьесах как современной, так и классической драматургии. Однако, начиная с 2018 года, актер перебрался в Санкт-Петербург, где продолжил свою творческую и жизненную деятельность.