Призывной возраст в России составит с 18 до 30 лет

Нижний предел решено оставить 18 лет, потому что очень много ребят хотят пойти и служить именно в 18 лет Фото: Александр ГЛУЗ

Призывной возраст срочной службы в России составит от 18 до 30 лет. Такое заявление в пятницу, 21 июля, сделал глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов, отметив, что данная поправка была ранее поддержана комитетом.

«Главная поправка, что верхний предел - это 30 лет, а нижний предел решено оставить 18 лет, потому что очень много ребят хотят пойти и служить именно в 18 лет», - сказал парламентарий.

Картаполов также сообщил, что новые нормы о призывном возрасте не затронут осеннего призыва в этом году, а начнут действовать с весеннего призыва следующего года.

Напомним, в минувшую среду, 19 июля, Совет Федерации РФ одобрил проект закона о повышении предельного возраста для пребывания в запасе на пять лет. Данный законопроект коснулся солдат, сержантов, старшин, матросов, прапорщиков и мичманов. Как писал сайт KP.RU, для военных первого разряда возраст был повышен с 35 до 40 лет, второго разряда - с 45 до 50 лет, третьего - с 50 до 55 лет.