2,5 тысячи платежных терминалов и 130 банкоматов ПСБ: как снять наличные и провести платежи по дороге в Крым через новые регионы

Водители и пассажиры, отправляющиеся в Крым по сухопутному маршруту через новые регионы, смогут воспользоваться платежными терминалами и банкоматами ПСБ. Платежная банковская инфраструктура доступна на протяжении всего маршрута. В общей сложности на пути следования в Крым и обратно работают более 2,5 тысяч платежных терминалов и свыше 130 банкоматов ПСБ.

В частности, платежные терминалы установлены на автозаправках, в магазинах, кафе, аптеках на всем маршруте объездной дороги в Крым. Для безналичной оплаты можно пользоваться любыми картами российских банков, а также расплачиваться со смартфона через систему быстрых платежей по QR-коду.

Снять наличные можно в банкоматах ПСБ, которые расположены в городах и населенных пунктах по пути следования, – Мариуполе, Бердянске, Мелитополе, Новоалексеевке, Джанкое и других.

ПСБ - единственный федеральный банк, работающий в новых регионах. За это время появилась широкая сеть отделений, платежных терминалов и банкоматов, которые работают по единому федеральному стандарту: надежно, быстро и безопасно. Жители и бизнесмены могут бесперебойно проводить расчеты и получать различные финансовые услуги. Создана инфраструктура для выплаты зарплат и пособий, выдаются платежные карты, идут операции с наличными в банкоматах, платежи поставщикам услуг, безопасные и быстрые переводы без комиссий, в том числе по номеру телефона через систему быстрых платежей, работает функциональный мобильный банк. Все это позволяет жителям новых регионов чувствовать себя полноправными жителями России.