Мальчик по имени Владимир Путин родился в Санкт-Петербурге, фото: Комздрав СПБ

10 июля 2023 года в Санкт-Петербурге родился мальчик, которого назвали так же, как зовут президента Российской Федерации. При этом Володя Путин оказался не единственным в этой семье, у кого имя и фамилия совпадают с главой государства. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по здравоохранению города.

«Десятого июля 2023 года в родильном доме № 10 на свет появился Володя Путин. Его мама Виктория рассказала, что так зовут дедушку новорожденного: он тоже Владимир и однофамилец президента России - Владимира Путина», - говорится в публикации.

Как заявила сама мама новорождённого, её сын принёс в этот мир мудрость, любовь и тепло. Человек с таким именем, уверена Виктория, призван приводить людей к согласию и порядку, прирождённый лидер и победитель по жизни. Напомним, что значение имени Владимир трактуется как «владеющий миром».

Ранее «КП-Санкт-Петербург» опубликовал интервью с мамой новорождённого Володи Путина, в котором она рассказывает о причинах выбора имени, о самочувствии малыша, и о многом другом.