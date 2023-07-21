Суд в Москве арестовал экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова

Суд арестовал экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова за призывы к экстремизму Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мещанский районный суд Москвы в пятницу, 21 июля, арестовал бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина). Он арестован до 18 сентября 2023 года, ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщают РИА Новости.

О задержании Стрелкова ранее сообщила его супруга. Позже в Мещанском суде Москвы подтвердили, что будет рассмотрено ходатайство следователя об аресте бывшего главы Минобороны ДНР по делу о публичных призывах к осуществлению к экстремистской деятельности. По данной статье Стрелкову уже предъявлено обвинение.

Игорь Стрелков (Гиркин) в 2014 году руководил ополчением ДНР, возглавлял министерство обороны республики.