"Давно хотела собаку": Путин исполнил мечту школьницы из Выборга

Путин исполнил мечту школьницы. Фото: пресс-служба Ленинградской области

Президент России Владимир Путин исполнил мечту школьницы из Выборга Златы Семенец, которая давно грезила о собаке. По поручению президента губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко вручил девочке пушистого четвероногого друга. Кадры с вручением щенка опубликовала пресс-служба Ленобласти в Telegram.

В мае девочка написала письмо президенту и поделилась своей сокровенной мечтой - она уже давно хотела себе собаку. И вот мечта наконец сбылась: ей подарили упитанного щенка породы вельш-корги пемброк. Кличка собаке уже выбрана - Индиана Джонс, или же просто Джони.

"Это моя первая собака. Я очень ее хотела. У меня есть еще котенок и шиншилла", - призналась Злата на видео, не скрывая радостной улыбки. Родители Семенец также с удовольствием приняли питомца в семью.

Ранее KP.RU рассказал, что Владимир Путин сам является собачником и показал, как живут питомцы президента России.