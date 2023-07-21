Больше половины россиян считают куклу Barbie эталоном стиля Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Больше половины россиян считают куклу Barbie эталоном стиля, а также именно она сформировала у большинства из них вкус в одежде и стиль. Подобными результатами исследования маркетплейса Ozon поделилась «Газета.Ru».

Также 21 процент из тех, кто до сих пор хранит у себя легендарных кукол, передали их своим детям.

В это же время стало известно, когда фильм «Барби» может появиться в российских кинотеатров. «Известия» рассказали, что вышедший в мировой прокат фильм может появиться в России уже в августе 2023 года.

Именно в день выхода киноленты о легендарной кукле «Барби» стоит вспомнить ее историю. Изначально, предшественница «Барби» появилась в Германии еще в 1955 году, а звали ее в то время «Лилли». Создал ее кукольник Ральф Хойзер, а ее образ был максимально далек от примеров хранительницы очага.

Уже спустя четыре года с момента создания, права на образ «Лилли» выкупила американская компания Mattel и создала прогремевшую на весь мир «Барби». Полное имя куклы — Барбара Миллисент Робертс, а получила она его в честь дочери создателей Рут и Эллиота Хэндлер. Увлекательную историю куклы рассказали на сайте телеканала 360.