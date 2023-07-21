Эпидемиолог Онищенко: шанс вспышки лихорадки Западного Нила в России очень мал Фото: Shutterstock

На данный момент в России нет риска массовой вспышки лихорадки Западного Нила. Такое заявление сделал врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в беседе с Пятым каналом.

— Он не такой контагиозный, поэтому бояться, что будут миллионы заболевших, не стоит. В России вирус начали регистрировать в конце прошлого века. Это не значит, что он тогда появился, — подчеркнул специалист.

При этом он посоветовал людям сразу обращаться к врачу, если после укуса комара поднимается температура, появляется сыпь и резко снижается аппетит.

Вирусолог Ольга Карпова также успокоила россиян, подчеркнув, что Роспотребнадзор прекрасно справляется с появляющимися в России случаями заболевания. Эти ее слова опубликовали на портале RT.

Врач-иммунолог Владислав Жемчугов добавил, что комары, переносящие лихорадку преимущественно встречаются на юге России. Он также призвал использовать фумигатор, чтобы максимально себя обезопасить. Этот совет иммунолога опубликовали на портале Life.ru.