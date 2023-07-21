Снайпер Москва: Принимавшие участие в наступлении иностранные наемники уезжают домой в гробах Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Во время контрнаступления на стороне ВСУ находилось много иностранных наемников, среди которых были поляки, американцы, французы, об этом сообщил снайпер Вооруженных сил России с позывным «Москва».

Снайпер подчеркнул, что иностранцев было много во время контрнаступа.

«В рациях слышали польскую, английскую, французскую речь. Но они в гробах отсюда уехали, в основном», - отметил «Москва» в интервью военкору KP.RU Дмитрию Стешину.

Он уточнил, что по найденным документам российские бойцы «пробивали» биографии наемников, большинство оказалось отставниками.

По поводу боевого опыта наемников, он добавил, что у иностранцев это «война против гражданского населения в Сирии и Афганистане».

«Ну, попробуйте повоевать против нашей обученной и обстрелянной армии… Понравилось? Получилось?», - задал вопрос с сарказмом «Москва».

По словам военного, «отступать мы не имеем права, защищаем не только тех, кто едет сейчас в Крым по «коридору», но и всю страну. И мы это хорошо понимаем. Напиши, пусть люди не беспокоятся».

Как писал сайт KP.RU, президент России Владимир Путин заявил об отсутствии результатов наступления ВСУ. Он отметил, что западные кураторы киевского режима явно разочарованы этим.

«Не помогают ни колоссальные ресурсы, которые были «вкачены» в киевский режим, ни поставки западного оружия, ни направление тысяч иностранных наемников и советников», - подчеркнул глава государства.