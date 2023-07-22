Советник Джо Байдена Салливан признал, что украинское наступление идет тяжело Фото: REUTERS

ВСУ несут большие потери при контрнаступлении, об этом заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

«Значительно количество пострадавших и погибших украинских бойцов в этом контрнаступлении. Оно идет, идет тяжело, но мы говорили, что оно будет тяжелым», - сказал чиновник.

По его словам, ВСУ не использовали в боях все имеющиеся силы и ждут подходящего момента.

Салливан добавил, что Вашингтон консультирует Киев по этому вопросу, однако решение остается за последним.

Как писал сайт KP.RU, президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ заявил, что ВСУ понесли «громадные» потери, исчисляющиеся десятками тысяч человек.

Глава государства отметил, что в результате самоубийственных атак формирования ВСУ понесли громадные потери. Это десятки тысяч, именно десятки тысяч человек.

Он уточнил, что киевские власти с трудом набирают новых желающих, или тех кого можно принудить, на фронт.

Путин добавил, что несмотря на «постоянные облавы» ВСУ среди мирного населения, тотальную мобилизация, Украине всё сложнее «гнать пополнения» к линии боевого соприкосновения.