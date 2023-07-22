Yonhap: Северная Корея запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря Фото: REUTERS

Северная Корея запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря, об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных.

«Северная Корея запускает крылатые ракеты в сторону Желтого моря», - говорится в сообщении.

Как ранее писал сайт KP.RU, 18 июля Северная Корея, предположительно, произвела пуск двух баллистических ракет.

Вначале агентство Kyodo со ссылкой на береговую охрану Японии сообщило о возможном пуске баллистической ракеты со стороны КНДР. Позднее телеканал NHK сообщил, что Северная Корея, «по-видимому, запустила две баллистические ракеты».

Напомним, в среду, 12 июля, южнокорейское агентство Yonhap сообщило, что КНДР запустила одну баллистическую ракету большой дальности в сторону Японского моря. Снаряд был запущен из района Пхеньяна, уточнялось в сообщении.