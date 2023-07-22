Reuters: США выделят Киеву новый пакет военной помощи на 400 млн долларов 25 июля Фото: GLOBAL LOOK PRESS

25 июля США выделят Киеву новый пакет военной помощи на 400 миллионов долларов, в который войдут боеприпасы и БТР Stryker, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По данным издания, вооружения планируется передать из запасов Пентагона. В пакет будут включены «несколько БТР Stryker», оборудование для разминирования, боеприпасы для ЗРК малой и средней дальности NASAMS, комплексов ПВО Patriot, а также для ракетных систем залпового огня HIMARS.

В статье отметили, что Белый дом может изменить состав пакета. В него, по сведениям агентства, не войдут кассетные боеприпасы.

Телеканал CNN 20 июля сообщал, что Вашингтон на этой неделе может объявить о выделении Киеву нового пакета военной помощи на 400 миллионов долларов.

Как писал сайт KP.RU, 13 июня в Пентагоне заявили, что администрация Джо Байдена на фоне потерь западной бронетехники в зоне проведения СВО выделит Украине очередной пакет военной помощи на сумму до 325 миллионов долларов.

В сороковой транш входили американские БМП Bradley в количестве 15 штук и 10 бронетранспортеров Stryker.

Кроме того, США поставят киевскому режиму боеприпасы для ЗРК NASAMS, переносные ЗРК Stinger, противотанковые ракетные комплексы Javelin, TOW и AT-4, а также ракеты для HIMARS, свыше 22 миллионов патронов, гранаты, взрывчатку и защищенные системы связи.