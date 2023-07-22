СК РФ: Пострадавший при затоплении катера в Финском заливе скончался в больнице Фото: кадр из видео

Пострадавший при затоплении катера в Финском заливе скончался в больнице, об этом сообщило в Telegram-канале Западное МСУ на транспорте СК России.

Следствием установлено, что в акватории Финского залива затонула моторная яхта «Карвер 41», на ее борту были девять человек.

«Люди были спасены и доставлены на берег, один человек с телесными повреждениями доставлен в лечебное учреждение, где в последующем скончался», - говорится в сообщении.

Как писал сайт KP.RU, 22 июля в Санкт-Петербурге мужчина вывалился за борт моторной лодки. Пострадавший пытался встать в моторной лодке в полный рост. Из-за этого лодка раскачивалась и, как следствие, в определенный момент пилот вывалился за борт.

После этого лодка начала кататься сама по себе, затем ударилась о набережную и перевернулась. Сотрудники МЧС оперативно выловили пострадавшего из воды.

Напомним, 24 июня в местности реки Тумара в Эвено-Бытантайском районе перевернулась лодка. На борту находилось шесть человек. Один из них утонул. Оставшимся пятерым удалось выбраться на сушу. При этом они разделились: трое вышли на один берег реки, двое — на другой. Последние пропали и не давали о себе знать.