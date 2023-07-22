Польский генерал Коморницкий: Армия РФ может обойти ВСУ и начать наступление Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Армия России может обойти ВСУ с фланга и начать собственное наступление, об этом заявил польский генерал Леон Коморницкий в интервью на YouTube-канале Nowa konfederacja.

«Существует угроза того, что русские зайдут во фланг атакующих украинских группировок. Поэтому фронт должен быть стабилизирован», - заявил военный.

По его словам, российские войска могут начать свое наступление, лишив при этом ВСУ возможности вклиниться в оборонительные рубежи.

Как писал сайт KP.RU, 21 июля Владимир Рогов сообщил, что Вооруженные силы России провели успешную контратаку на Времевском участке Запорожского фронта. Рогов рассказал, что в районе Новодаровки наши ребята провели успешную контратаку, уничтожив технику противника и живую силу.

16 июля президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что бойцы Вооруженных сил России неожиданно для противника переходят в наступления на некоторых участках в зоне проведения спецоперации.

Путин отметил, что войска наши ...в наступление сами переходят неожиданно для противника, забирают наиболее выгодные позиции, высотки и так далее.

Ранее в США уличили украинского президента Владимира Зеленского в стремлении скрыть реальную цифру потерь ВСУ во время наступления. Полковник США Дуглас Макгрегор считает, что украинская армия потеряла 26 тысяч убитыми и столько же ранеными.