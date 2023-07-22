Авиация России поразила более 10 мест скопления ВСУ на Запорожском направлении Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Авиация России поразила более 10 мест скопления противника на Запорожском направлении, об этом сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки войск «Восток» подполковник Олег Чехов.

«Авиацией поражены свыше десятка мест скопления живой силы и техники ВСУ в районах Пятихатки, Роботино и Приютное», - заявил Чехов.

Кроме того, артиллеристы сорвали попытку боевиков провести ротацию в районе Новодаровки.

Офицер добавил, что также ликвидирована разведгруппа ВСУ в районе Мирного.

Как писал сайт KP.RU, 16 июля российская авиация совершила более 40 вылетов и нанесла удары по живой силе и объектам ВСУ.

Как уточнил руководитель пресс-центра группировки, авиация выполнила более 40 вылетов, были нанесены удары по пунктам временной дислокации, складу боеприпасов, а также восьми районам сосредоточения живой силы и огневых средств ВСУ.

Офицер добавил, что артиллеристы уничтожили гаубицу Д-30 и два расчета 120-миллиметрового миномета ВСУ.

Напомним, также 16 июля российская авиация уничтожила пункт управления БПЛА и станцию связи Starlink на правом берегу Днепра.