Bloomberg: Визит главы МИД Британии отложен из-за пропажи коллеги из Китая Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава МИД Британии Джеймс Клеверли отложил поездку в Пекин из-за исчезновение из публичного пространства главы МИД Китая Цинь Гана, об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли отложил запланированную поездку в Пекин в этом месяце», - говорится в статье.

Издание отметило, что почти месячное отсутствие министра иностранных дел Китая Цинь Гана на публике способствовало задержке ранее ожидаемого визита Клеверли в Пекин в конце июля.

Один из источников агентства сообщил, что отсутствие главы МИД КНР стало «одним из нескольких факторов» принятого решения.

Как писал сайт KP.RU, в марте министр иностранных дел КНР Цинь Ган обвинил в двойных стандартах США, указав на то, что Вашингтон говорит о суверенитете, когда речь идет об Украине, однако забывает про это в ситуации с Тайванем.

Глава МИД Китая напомнил, что Вашингтон призывает Пекин не поставлять оружие Москве, однако на протяжении долгого времени поставляет вооружение Тайваню, нарушая тем самым двустороннее коммюнике от 17 августа 1982 года.

Дипломат отметил, что Пекин не является стороной украинского конфликта, а также не поставляет вооружения ни Москве, ни Киеву.