Медведев напомнил о песне American Idiot после шутки Байдена про ИИ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев напомнил о популярной песне American Idiot рок-группы Green Day после шутки президента США Джо Байден, что он является искусственным интеллектом.

«Когда вы слушаете хит Green Day из одноименного альбома 2004 года, становится понятно, что имел в виду «сонный Джо», говоря, что он является искусственным интеллектом», - написал Медведев в соцсети.

Как писал сайт KP.RU, 11 июля Дмитрий Медведев подвел три предварительных итога первого дня саммита НАТО в Вильнюсе.

Во-первых, план действий по членству Украины в НАТО был отменен. Во-вторых, страну всё же позвали в военный блок, однако непонятно, когда и на каких условиях. В-третьих, Киеву ожидаемо увеличили военную помощь.

Медведев отметил, что ничего другого окончательно сбрендивший Запад придумать и не мог. Предсказуемость высшего уровня, до идиотизма. По факту - тупик. Третья мировая всё ближе.