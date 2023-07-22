«Мат вредит здоровью»: Кардиохирург Лео Бокерия раскрыл секрет долголетия

«Мат вредит здоровью»: Лео Бокерия раскрыл секрет долголетия Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Почетный обладатель большого количества званий и государственных наград кардиохирург Лео Бокерия рассказал о секрете здорового сердца. Он заявил, что матерные слова негативно влияют на главный орган человека. Эти слова 83-летнего врача приводятся в интервью «Каравану историй».

— Перво-наперво нужно исключить из своего лексикона матерные слова. Поверьте, я нисколько не шучу! Ведь перестать употреблять крепкие слова значит, по сути, прекратить говорить гадости, — подчеркнул Бокерия.

Сам же врач в свои годы прекрасно себя чувствует и соблюдает здоровый образ жизни. При этом он добавил, что здоровье сердца безусловно зависит и от генетики, но полностью на нее полагаться не стоит. Если человек хочет прожить долгую и счастливую жизнь, ему необходимо также заниматься спортом, но и правильно питаться.

Бокерия еще много лет назад отказался от вредных привычек в виде алкоголя и сигарет, а также считает бранные слова не менее важным фактором здоровья сердца. Он добавил, что обычно человек выражается матом во время негативных эмоций, которые вследствие отнимают его годы жизни.

Ранее Лео Бокерия рассказал, как заниматься физкультурой, если на это попросту не хватает времени. Он предложил начать физические нагрузки с получасовой прогулки, поскольку даже такие нагрузки будут очень полезны для всего организма.