В Екатеринбурге водитель Porsche протаранил несколько машин, уходя от полиции Фото: Алексей БУЛАТОВ

Утром в субботу, 22 июля, сотрудники правоохранительных органов в Екатеринбурге открыли стрельбу, пытаясь догнать нарушителя на Porsche Cayenne. Водитель, уходя от погони, протаранил несколько автомобилей, среди которых была машина ДПС.

Как пишет URAL.KP.RU, инцидент произошел на улице Блюхера в Пионерском микрорайоне города. На парковке рядом с одним из жилых многоэтажных домов водитель иномарки повредил несколько машин в попытках уйти от погони экипажа ДПС. В это время полицейские открыли огонь по колесам Porsche Cayenne. В результате им удалось задержать лихача.

Очевидцы, чьи машины пострадали в результате погони, отметили, что водитель иномарки был трезв.

В ГИБДД Екатеринбурга изданию рассказали, что позднее предоставят комментарии относительно инцидента. По предварительным данным, всего повреждения получили восемь автомобилей жителей ближайших многоэтажек, а также три полицейские машины.

Ранее сообщалось, что в Башкирии для задержания пьяного водителя сотрудникам ГИБДД пришлось применить оружие. Инспекторы попытались остановить машину на дороге Мелеуз-Нугуш, но нарушитель лишь увеличил скорость, началась погоня. Злоумышленник выезжал на «встречку» и игнорировал требования полицейских остановиться. Тогда автоинспектор сделал предупредительный выстрел в воздух, после чего водитель снизил скорость и съехал на обочину. Нарушитель бросил машину и попытался убежать в лес, но был задержан.