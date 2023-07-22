Силовики начали штурм дома в поселке Шервуд, где мужчина захватил заложников Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сотрудники силовых структур начали штурм дома в элитном поселке «Шервуд» в Подмосковье. Внутри дома находится вооруженный мужчина, который захватил заложников и оказывает сопротивление. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

— В настоящее время ведется штурм дома, в котором засел вооруженный мужчина. Он применял коктейли Молотова, начался пожар в доме, — говорится в публикации.

Напомним, что утром 22 июля в местный ЧОП поступил сигнал о незаконном проникновении в один из особняков. Внутри него оказался мужчина с автоматом, а позже он взял одного из сотрудников охранного предприятия и участкового в заложники.

Уже позже стало известно, что заложникам удалось выбраться из дома через окно и покинуть территорию особняка. На место инцидента вызвали отряд спецназа.

Стоит рассказать, что коттеджный поселок «Шервуд» на Новорижском шоссе известен тем, что одним из особняков здесь владеет миллиардер Владислав Доронин, которого многие знают из-за романа с мировой топ-моделью Наоми Кэмпбелл.