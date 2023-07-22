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НовостиПолитика22 июля 2023 10:54

Умер Ростислав Журавлев, военкор РИА Новости

Военкор Ростислав Журавлев умер в результате украинского обстрела в зоне СВО
Роман ПОЛОСИКОВ
Умер Ростислав Журавлев, военкор РИА Новости

Умер Ростислав Журавлев, военкор РИА Новости

Фото: РИА Новости

В зоне специальной военной операции умер Ростислав Журавлев, военный корреспондент РИА Новости. Это произошло в результате украинского обстрела, сообщили в агентстве.

Также в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Пятихатки получил ранения и фотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский. По предварительным данным, ранения получил журналист «Известий».

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев выразил соболезнования семье и коллегам погибшего военкора от лица всего Союза, а также заявил о готовности оказать любую помощь близким Ростислава Журавлева.

Ранее стало известно о смерти питерского журналиста Дениса Семенова. Он погиб в зоне спецоперации, вытаскивая тела сослуживцев под обстрелом. Он подписал контракт добровольно, посчитать это свои долгом.