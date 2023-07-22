Число погибших при прорыве трубы в ТЦ «Времена года» в Москве выросло до четырех

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что из-за прорыва трубы с кипятком в столичном торговом центре «Времена года» скончались еще три человека. Таким образом число погибших в результате инцидента выросло до четырех.

«Трагедия в ТЦ унесла жизни еще троих человек», - написал Собянин в своем Telegram-канале.

Он отметил, что в настоящее время спасатели продолжают работы на месте происшествия.

Напомним, инцидент в столичном торговом центре произошел днем в субботу, 22 июля. В ТЦ «Времена года» на Кутузовском проспекте прорвало трубу с горячей водой. Сообщалось, что внутри здания находятся люди, а на место происшествия выехали работники оперативных служб.

Позже стало известно об одном погибшем и девяти пострадавших в результате инцидента.

В свою очередь, Собянин рассказал, что прорыв трубы с горячей водой стал причиной крупной аварии в торговом центре «Времена года». Он также проинформировал, что пострадавшие получили ожоги.