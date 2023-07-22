Один человек погиб при обрушении моста под Петербургом Фото: соцсети

Пешеходный мост с людьми обрушился в Луге Ленинградской области, в результате инцидента один человек погиб, еще трое пострадали, сообщает Следственной управление СК по региону.

«По факту гибели человека в результате обрушения пешеходного моста возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»)», – сообщается на сайте СУСК Ленинградской области.

В ведомстве отметили, что уголовное дело передано в отдел по расследованию особо важных дел.

Судя по фотографиям, разошедшимся по социальным сетям, переправа буквально сломалась пополам в тот момент, когда по ней шли люди. Как передает «КП – Санкт-Петербург», инцидент произошел во время проведения фольклорного фестиваля «Ольгины берега».

В пресс-службе администрации Леноболасти изданию сообщили, что все пострадавшие сейчас проходят обследование в Лужской межрайонной больнице. На месте происшествия работают три бригады скорой помощи. Кроме того, в настоящее время на место обрушения моста выехали специалисты Следственного комитета, проводятся необходимые проверочные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.