В Польше начал работу центр по ремонту и обслуживанию украинских танков Leopard Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сервисный центр по ремонту и обслуживанию танков Leopard начал работу на заводе Bumar в городе Гливицы, об этом сообщил в Twitter министр обороны Польши Мариуш Блащак.

«Сервисный центр в Гливице начал свою работу. Первые два танка Leopard уже прибыли на завод Bumar», - заявил Блащак.

Как писал сайт KP.RU, 21 июля снайпер Вооруженных сил РФ с позывным «Москва» сообщил, что ВСУ не смогли использовать преимущества немецких танков Leopard в начале своего наступления в Запорожской области, поскольку побоялись российских противотанковых ракет.

Он отметил, что у Leopard точные орудия, системы стабилизации и наведения, тепловизионные прицелы. Но ближе подходить опасаются. Мы их жжем: ПТУР, вертолеты с противотанковыми ракетами. Так что, даже их превосходство в ночном бою реализовать не получается.

3 июля министр обороны Сергей Шойгу заявил об уничтожении российскими войсками почти всех поставленных ВСУ Польшей и Португалией танков Leopard — 16 штук.

Также Шойгу сообщил об уничтожении около 2,5 тысяч единиц военной техники ВСУ с 4 июня 2023 года.